مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني و"الأوراق المالية"

وبحسب بيان للمركز، اليوم الأربعاء، تتضمنت المذكرة التي وقعها رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، التعاون في مجال عقد ورش العمل والمحاضرات التدريبية والمؤتمرات والدورات والندوات العلمية لزيادة الوعي بالأمن السيبراني، إضافة إلى تبادل المعلومات والآراء والأفكار والمقترحات بخصوص القضايا المشتركة.
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