مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني و"الأوراق المالية"

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة الأوراق المالية مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة العالمية في مجال الأمن السيبراني.

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