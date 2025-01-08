 
الأربعاء 2025-01-08 05:43 م
 

مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني و"الأوراق المالية"

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
الأربعاء، 08-01-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   وقع المركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة الأوراق المالية مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة العالمية في مجال الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان للمركز، اليوم الأربعاء، تتضمنت المذكرة التي وقعها رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، التعاون في مجال عقد ورش العمل والمحاضرات التدريبية والمؤتمرات والدورات والندوات العلمية لزيادة الوعي بالأمن السيبراني، إضافة إلى تبادل المعلومات والآراء والأفكار والمقترحات بخصوص القضايا المشتركة.

 
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