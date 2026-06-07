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مذكرة تفاهم بين الهيئة الخيرية ونوبلز العقارية لإطلاق برنامج منح جامعية للطلبة من الأسر العفيفة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الأحد، 07-06-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   وقّعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ونوبلز العقارية مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج منح جامعية يستهدف الطلبة الأردنيين والفلسطينيين من الأسر العفيفة، بهدف دعم مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية في عدد من التخصصات ذات الأولوية.

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وتهدف الاتفاقية وفق بيان للهيئة اليوم الاحد، إلى توفير منح دراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، مع التركيز على التخصصات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي للفئات الأقل حظًا، ويدعم جهود التنمية المجتمعية والاستثمار في طاقات الشباب.


وتتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إدارة البرنامج والإشراف على إجراءات الترشيح والاختيار، بما يشمل استقبال الطلبات، وإجراء الدراسات الاجتماعية، والتحقق من استيفاء معايير الاستحقاق، ومتابعة الطلبة المستفيدين طوال فترة دراستهم الجامعية.

 
 


gnews

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