مذكرة تفاهم بين الهيئة الخيرية ونوبلز العقارية لإطلاق برنامج منح جامعية للطلبة من الأسر العفيفة

وتهدف الاتفاقية وفق بيان للهيئة اليوم الاحد، إلى توفير منح دراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، مع التركيز على التخصصات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي للفئات الأقل حظًا، ويدعم جهود التنمية المجتمعية والاستثمار في طاقات الشباب.
وتتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إدارة البرنامج والإشراف على إجراءات الترشيح والاختيار، بما يشمل استقبال الطلبات، وإجراء الدراسات الاجتماعية، والتحقق من استيفاء معايير الاستحقاق، ومتابعة الطلبة المستفيدين طوال فترة دراستهم الجامعية.
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