الإثنين 2025-12-22 01:29 م

مذكرة تفاهم بين " اليرموك" وجمعية المحاسبين القانونيين

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الإثنين، 22-12-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة اليرموك وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بين الطرفين تُعنى بتعزيز كفاءات خريجي الجامعة وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري في بيان، حرص الجامعة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها التجمعات المهنية، مشيرا إلى ما سيعكسه التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تلبي طموحات الطلبة وتمكنهم من مواكبة المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فن ومشاهير يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

أخبار محلية اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

نه

فن ومشاهير صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الدولار

أسواق ومال انخفاض الدولار عالميا

جامعة مؤتة

أخبار محلية يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ازمة سير

شؤون برلمانية نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

لاا

فن ومشاهير ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو



 






الأكثر مشاهدة