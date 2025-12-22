مذكرة تفاهم بين " اليرموك" وجمعية المحاسبين القانونيين

وأكد رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري في بيان، حرص الجامعة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها التجمعات المهنية، مشيرا إلى ما سيعكسه التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تلبي طموحات الطلبة وتمكنهم من مواكبة المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل.
-
