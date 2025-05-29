مذكرة تفاهم بين اليرموك ومنتجع حمامات ماعين

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن المنتجع مديره العام نضال أبو علي.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الخميس، تهدف المذكرة إلى تمكين الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية في بيئة عمل حقيقية من خلال تدريبهم في مختلف أقسام المنتجع خلال العام الأكاديمي، ما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية في مجال الضيافة والسياحة الفندقية.
وبموجب الاتفاقية، يمنح منتجع حمامات ماعين شهادة خبرة للطلبة الذين يستكملون فترة التدريب بنجاح التي تشمل اكتساب المهارات العملية المتعلقة بالقسم الذي يتم فيه التدريب، بالإضافة إلى تزويد الجامعة المنتجع بأسماء الطلبة المرشحين للتدريب بشرط أن يكون المتدرب قد اجتاز بنجاح 93 ساعة معتمدة وأتم جميع المساقات النظرية المطلوبة.
وأكد الدكتور مساد، أن الجامعة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات بهدف تعزيز فرص التدريب العملي لطلبتها وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى سعي الجامعة لتطوير المساقات الأكاديمية من خلال إدراج مجموعة من اللغات الأجنبية ضمن تخصصي السياحة والإدارة الفندقية بهدف صقل مهارات الطلبة اللغوية وتوسيع آفاقهم المهنية.
من جانبه، أثنى أبو علي على جهود جامعة اليرموك في دعم القطاع السياحي، مشيدا بكفاءة خريجيها وإسهاماتهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، لا سيما من خلال البرامج الأكاديمية والبحثية المتخصصة التي تقدمها الكلية.
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