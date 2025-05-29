الخميس 2025-05-29 02:14 م
 

مذكرة تفاهم بين اليرموك ومنتجع حمامات ماعين

ل
جانب من توقيع المذكرة
 
الخميس، 29-05-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة اليرموك مذكرة تفاهم مع منتجع حمامات ماعين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتوظيف لطلبة كلية السياحة والفنادق، تحديدا طلبة قسم الإدارة الفندقية.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن المنتجع مديره العام نضال أبو علي.


وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الخميس، تهدف المذكرة إلى تمكين الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية في بيئة عمل حقيقية من خلال تدريبهم في مختلف أقسام المنتجع خلال العام الأكاديمي، ما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية في مجال الضيافة والسياحة الفندقية.


وبموجب الاتفاقية، يمنح منتجع حمامات ماعين شهادة خبرة للطلبة الذين يستكملون فترة التدريب بنجاح التي تشمل اكتساب المهارات العملية المتعلقة بالقسم الذي يتم فيه التدريب، بالإضافة إلى تزويد الجامعة المنتجع بأسماء الطلبة المرشحين للتدريب بشرط أن يكون المتدرب قد اجتاز بنجاح 93 ساعة معتمدة وأتم جميع المساقات النظرية المطلوبة.


وأكد الدكتور مساد، أن الجامعة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات بهدف تعزيز فرص التدريب العملي لطلبتها وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.


وأشار إلى سعي الجامعة لتطوير المساقات الأكاديمية من خلال إدراج مجموعة من اللغات الأجنبية ضمن تخصصي السياحة والإدارة الفندقية بهدف صقل مهارات الطلبة اللغوية وتوسيع آفاقهم المهنية.


من جانبه، أثنى أبو علي على جهود جامعة اليرموك في دعم القطاع السياحي، مشيدا بكفاءة خريجيها وإسهاماتهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، لا سيما من خلال البرامج الأكاديمية والبحثية المتخصصة التي تقدمها الكلية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة

فب5غل

طب وصحة 5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

وزارة الداخلية

أخبار محلية أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

بيان هام صادر عن وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

برلاليب

طب وصحة أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة