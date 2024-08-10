مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والإحصاءات العامة

كما تهدف المذكرة التي وقعها عن غرفة تجارة عمان رئيسها خليل الحاج توفيق، وعن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء قطاع التجارة والخدمات في مختلف المجالات التنموية.
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