مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والإحصاءات العامة

الوكيل الإخباري- وقعت غرفة تجارة عمان مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة، بهدف تطوير وتنمية العلاقة التشاركية بينهما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، وإعداد الأبحاث والتقارير المتخصصة حول مختلف القطاعات، وتحسين جودة وشمولية المخرجات الإحصائية المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.



كما تهدف المذكرة التي وقعها عن غرفة تجارة عمان رئيسها خليل الحاج توفيق، وعن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء قطاع التجارة والخدمات في مختلف المجالات التنموية.