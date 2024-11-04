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مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الإثنين، 04-11-2024 10:51 ص
الوكيل الإخباري-  وقعت غرفة تجارة عمان والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.اضافة اعلان


ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس الجمعية الدكتور موسى داوود على نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ودعم الجهود المبذولة للوقاية من المخدرات وتعاطيها، وتقديم الدعم للمتعافين من إدمان المخدرات لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، سيتم بموجب المذكرة تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين والجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات، وتسمية غرفة تجارة عمّان كشريك استراتيجي للجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات.

ووفقا للمذكرة سيتم تنظيم حملات توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك بالاستفادة من مرافق غرفة تجارة عمّان وشبكة علاقاتها، فضلا عن إقامة فعاليات حول موضوعات تتعلق بمكافحة المخدرات بالتعاون المشترك بين الجانبين.

وكذلك نصت المذكرة، على تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على قطاع الأعمال، للمساعدة في تنفيذ حملات توعوية تستهدف رواد الأعمال والمؤسسات التجارية من أعضاء الغرفة وغيرهم.

كما نصت على المشاركة في البحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشراكة في إقامة المؤتمر الوطني السنوي لمكافحة المخدرات، علاوة على تبادل المعلومات حول المشاركات في المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة المخدرات.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن مذكرة التفاهم تعكس التزام القطاع التجاري والخدمي في المساهمة بالجهود الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر المرتبطة بالمخدرات والعمل على خلق بيئة صحية وآمنة للجميع.

وأوضح الحاج توفيق ان الغرفة تدعم جميع الجهود والمبادرات والنشاطات الرامية الى رفع مستوى الوعي في المجتمع بشكل عام والقطاع التجاري والخدمي بشكل خاص حول خطر المخدرات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

من جهته، أوضح داوود أن الجمعية وغرفة تجارة عمان شركاء أساسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات، التي أطلقتها مديرية الأمن العام بناء على التوجيهات الملكية السامية.

وبين داوود أن الجمعية ستعمل جنبا الى جنب مع غرفة تجارة عمان وجميع الشركاء لمحاربة هذه الآفة، من خلال تنفيذ ورش العمل التوعوية للقطاع التجاري والخدمي، ودعم المبادرات والنشاطات الهادفة الى تثقيف القطاع التجاري او خدمة المجتمع المحلي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضوا مجلس الادارة علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل.

بترا
 
gnews

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أخبار محلية مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات



 


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