الثلاثاء 2025-07-22 09:49 م
 

مذكرة تفاهم بين جائزة الحسن للشباب وجمعية الكشافة والمرشدات

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جانب من توقيع الاتفاقية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري-وقعت جائزة الحسن للشباب، وجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية تخدم تطلعات الشباب الأردني وتعزز من دورهم في المجتمع.

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وقال بيان للجائزة إن الاتفاقية التي وقعها عن الجائزة مديرتها خولة الحسن، وعن الجمعية أمينها العام مازن الحمود، تأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه فئة الشباب، وتأكيدا على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات ذات الخبرة والانتشار الواسع، مثل جمعية الكشافة، وجائزة الحسن التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لديهم.


وأكدت الحسن أن المذكرة تجسد الرؤية المشتركة للمؤسستين في توسيع آفاق التعاون، امتدادا للعلاقة القائمة بين الجائزة والجمعية.


وأوضحت أن المذكرة تسعى إلى تمكين الشباب من خلال توفير برامج نوعية تسهم في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتعزز من مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، مؤكدة أن بناء الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.


وتضمنت المذكرة وضع برنامج عمل مشترك وتنظيم فعاليات ومبادرات تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز العمل الجماعي، وتنمية روح القيادة لدى الشباب.

 
 
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