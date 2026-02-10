الثلاثاء 2026-02-10 07:25 م

مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة
مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة
 
الثلاثاء، 10-02-2026 05:45 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة النزاهة والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، وقعت المذكرة عن الجامعة رئيسها، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين.


وأكد الطرفان أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأدلة الرقمية ضمن أطر النزاهة والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تطوير أدوات الوقاية والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك تنفيذا للرؤى والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توحيد الجهود الوطنية وتكاملها لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقود

خاص بالوكيل مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان

الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور

الجامعة الأردنية تعلن موعد بدء التدريس في الفصل الثاني

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة المفرق": المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

ل

أخبار محلية "أوقاف الكورة" تنتدي بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا مع إدارة السير

مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

ل

اقتصاد محلي ارتفاع خجول على أسعار الذهب في التسعيرة الثانية



 






الأكثر مشاهدة