مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، وقعت المذكرة عن الجامعة رئيسها، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين.
وأكد الطرفان أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأدلة الرقمية ضمن أطر النزاهة والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تطوير أدوات الوقاية والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك تنفيذا للرؤى والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توحيد الجهود الوطنية وتكاملها لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
