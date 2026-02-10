مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة النزاهة والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، وقعت المذكرة عن الجامعة رئيسها، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين.