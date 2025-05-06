مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم ونقابة المهندسين لتعزيز التعاون الأكاديمي

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، تشمل دعم الشركات الناشئة، وتوفير فرص تدريب عملي لطلبة الجامعة في مراكز ومرافق النقابة، إلى جانب تعزيز الابتكار والريادة في القطاعات الهندسية المختلفة، وتنص على تبادل الخبرات الفنية و الاستشارية بين الطرفين، والاستفادة من مختبرات الجامعة و حاضنات الأعمال لخدمة المهندسين ورواد الأعمال الشباب.
ووقّع الاتفاقية رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، وعن النقابة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.
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