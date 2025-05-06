الثلاثاء 2025-05-06 05:56 م
 

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم ونقابة المهندسين لتعزيز التعاون الأكاديمي

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الثلاثاء، 06-05-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، وتطوير المهارات الهندسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خدمة المجتمع وتنمية قدرات طلبة كلية الهندسة وتأهيلهم لسوق العمل.

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وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، تشمل دعم الشركات الناشئة، وتوفير فرص تدريب عملي لطلبة الجامعة في مراكز ومرافق النقابة، إلى جانب تعزيز الابتكار والريادة في القطاعات الهندسية المختلفة، وتنص على تبادل الخبرات الفنية و الاستشارية بين الطرفين، والاستفادة من مختبرات الجامعة و حاضنات الأعمال لخدمة المهندسين ورواد الأعمال الشباب.


ووقّع الاتفاقية رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، وعن النقابة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

 
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