مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمركز الوطني للأمن السيبراني

وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مشددًا على أهمية الاستثمار في التعليم النوعي والتدريب المتخصص في مجال الأمن السيبراني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية البنية الرقمية الوطنية، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن.
وأشاد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، بالمستوى العلمي المتقدم الذي وصلت إليه جامعة عجلون الوطنية وبحرصها على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية بما يواكب أحدث المستجدات العالمية في الأمن السيبراني، مؤكدًا أن الجامعة تُعد شريكًا أكاديميًا وطنيًا مهمًا في بناء القدرات البشرية المتخصصة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة.
وتشمل المذكرة التعاون في مجال الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية، إلى جانب توفير فرص التدريب الميداني لطلبة الجامعة في تخصص الأمن السيبراني، بما يسهم في صقل مهاراتهم العملية، ورفع جاهزيتهم المهنية، وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
وتركّز مذكرة التفاهم على عقد الدورات التدريبية المتخصصة الفنية والتقنية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية المرتبطة بالأمن السيبراني، بما يواكب التطورات المستمرة في التهديدات السيبرانية، ويعزز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
