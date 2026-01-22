مذكرة تفاهم بين جامعتي "آل البيت" و"السلطان الشريف علي" في بروناي

وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون مباشر بين الجانبين وتعزيزه وتطويره في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وقالت الجامعة في بيان اليوم الخميس إن وفد جامعة السلطان شريف علي يزور المملكة حاليا لإجراء مباحثات علمية وأكاديمية ومد أواصر التعاون البحثي والعلمي مع عدد من المؤسسات الاكاديمية والوطنية الأردنية، لافتة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسبل التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك ما بين الجانبين.
