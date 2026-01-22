الخميس 2026-01-22 05:39 م

مذكرة تفاهم بين جامعتي "آل البيت" و"السلطان الشريف علي" في بروناي

جانب من التوقيع
 
الوكيل الإخباري- وقع نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور أحمد العلاونة، ورئيس وفد جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في بروناي، نور عرفان بن الحاج زينال، مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون مباشر بين الجانبين وتعزيزه وتطويره في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.


وقالت الجامعة في بيان اليوم الخميس إن وفد جامعة السلطان شريف علي يزور المملكة حاليا لإجراء مباحثات علمية وأكاديمية ومد أواصر التعاون البحثي والعلمي مع عدد من المؤسسات الاكاديمية والوطنية الأردنية، لافتة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسبل التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك ما بين الجانبين.

 

 
 


