مذكرة تفاهم بين جامعتي "آل البيت" و"السلطان الشريف علي" في بروناي

الوكيل الإخباري- وقع نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور أحمد العلاونة، ورئيس وفد جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في بروناي، نور عرفان بن الحاج زينال، مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون مباشر بين الجانبين وتعزيزه وتطويره في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.