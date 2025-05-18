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مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الأحد، 18-05-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت الجامعة الهاشمية وجامعة صلاح الدين/أربيل، في إقليم كردستان العراق، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما.

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وتنص المذكرة على التعاون في مجالات: الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وتنفيذ مشاريع بحوث علمية، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى استفادة طلبة الطب في جامعة صلاح الدين من خبرات وإمكانات الجامعة الهاشمية في التدريب السريري.


وأكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، خلال زيارته جامعة صلاح الدين، بحضور عميد كلية الطب في الجامعة، الدكتور محمد القضاة، حرص "الهاشمية" على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الجامعات، وتعزيز العمل الأكاديمي المشترك، وتبادل الخبرات، للنهوض بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، مشيداً بسمعة جامعة صلاح الدين الأكاديمية المرموقة، وتميّزها في العديد من المجالات.

 
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