مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية

الوكيل الإخباري- وقّعت الجامعة الهاشمية وجامعة صلاح الدين/أربيل، في إقليم كردستان العراق، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما.

اضافة اعلان



وتنص المذكرة على التعاون في مجالات: الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وتنفيذ مشاريع بحوث علمية، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى استفادة طلبة الطب في جامعة صلاح الدين من خبرات وإمكانات الجامعة الهاشمية في التدريب السريري.