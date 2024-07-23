مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"ميتشغان" لتعزيز التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري - وقعت الجامعة الهاشمية، وجامعة ميتشغان فلينت/كلية الابتكار والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بينهما.



وتهدف المذكرة إلى توفير فرص تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتبادل الخبرات لتطوير الخطط والبرامج الدراسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإقامة البرامج الدراسية المشتركة.



ووقع المذكرة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، وعن جامعة ميتشغان الأميركية ممثل الجامعة الدكتورة أمل الحسبان.



وقال الروابدة، "إن الجامعة الهاشمية تعتز بالشراكة مع جامعة رائدة وذات مكانة رفيعة بين الجامعات العالمية، ونتطلع إلى تفعيل مذكرة التفاهم بأسرع وقت ليستفيد منها طلبة الجامعة في مختلف الكليات والبرامج"، معبرا عن أمله بتطوير المذكرة إلى اتفاقية تعاون ثنائية لإقامة برامج مشتركة في تخصصات كلية الأعمال في مرحلتي البكالوريوس و الماجستير.



من جانبها، قدمت الدكتورة الحسبان، نبذة عن كلية الابتكار والتكنولوجيا في جامعة ميتشغان، مشيرة إلى أنها كلية حديثة وفريدة وتعنى بالجوانب التكنولوجية والإبداعية والممارسة العملية والتطبيق الميداني في مختلف البرامج الحديثة التي تقدمها.



كما نظمت كلية الأعمال جلسة نقاشية للتعريف بالبرامج الأكاديمية والدرجات العلمية التي تطرحها جامعة ميتشغان، قدمتها الدكتورة الحسبان، وحضرها أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد من الطلبة في الكلية.



وكان رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، التقى الدكتورة الحسبان، مؤكدا تطلع الجامعة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة مثل جامعة ميتشغان ذات التصنيف الدولي المتقدم، خاصة في تحديث الخطط الدراسية وإقامة البرامج المشتركة في التخصصات الحديثة.



وأبدت الدكتورة الحسبان استعداد جامعة ميتشغان لتوفير الفرص التعليمية للطلبة الأردنيين لاستكمال دراساتهم، وللباحثين لإجراء بحوثهم ودراساتهم، خاصة أن الجامعة ترغب في زيادة التنوع الطلابي من خلال استقطاب الطلبة المتفوقين والطموحين من مختلف أنحاء العالم.