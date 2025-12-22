الإثنين 2025-12-22 09:09 م

مذكرة تفاهم بين سلطة البترا ومجلس الأعمال الأردني الأميركي

ال
جانب من توقيع المذكرة
الإثنين، 22-12-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم السياحة المستدامة، وزيادة أعداد الزوار من الولايات المتحدة، وتفعيل التبادل الثقافي.

وبحسب بيان للسلطة، اليوم الاثنين، تهدف المذكرة، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الترويج السياحي والتنمية والاستثمار، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة تسهم في إبراز البترا كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية المحلية.


وقال رئيس مجلس المفوضين في السلطة الدكتور فارس البريزات، خلال التوقيع، إن المذكرة تأتي في إطار سعي "إقليم البترا" لتعزيز الشراكات الدولية ودعم السياحة المستدامة في البترا، مؤكدا أن التعاون مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي يشكل خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بالمنتجات السياحية الأردنية، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السياحي الأردني، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تخدم المجتمع المحلي.


من جانبها، أكدت المدير الإقليمي للمجلس الدكتورة روان الحياري، أن المذكرة تعكس حرص المجلس على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الأردن والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الشراكة مع سلطة البترا تمثل فرصة لتعزيز المبادرات المشتركة، ودعم المشاريع السياحية المستدامة، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التبادل الثقافي بينهما.

 
 


