مذكرة تفاهم بين سلطة البترا ومجلس الأعمال الأردني الأميركي

وبحسب بيان للسلطة، اليوم الاثنين، تهدف المذكرة، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الترويج السياحي والتنمية والاستثمار، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة تسهم في إبراز البترا كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية المحلية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في السلطة الدكتور فارس البريزات، خلال التوقيع، إن المذكرة تأتي في إطار سعي "إقليم البترا" لتعزيز الشراكات الدولية ودعم السياحة المستدامة في البترا، مؤكدا أن التعاون مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي يشكل خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بالمنتجات السياحية الأردنية، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السياحي الأردني، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تخدم المجتمع المحلي.
من جانبها، أكدت المدير الإقليمي للمجلس الدكتورة روان الحياري، أن المذكرة تعكس حرص المجلس على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الأردن والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الشراكة مع سلطة البترا تمثل فرصة لتعزيز المبادرات المشتركة، ودعم المشاريع السياحية المستدامة، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التبادل الثقافي بينهما.
