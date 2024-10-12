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مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية

مذكرة تفاهم لدعم جمعيات مستخدمي المياه
مذكرة تفاهم لدعم جمعيات مستخدمي المياه
السبت، 12-10-2024 10:44 م

الوكيل الإخباري-    وقعت سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لدعم جمعيات مستخدمي المياه، تعزيزا للشراكة مع القطاع الخاص.

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جاء ذلك خلال لقاء عقد في بيت الضيافة بدير علا، بحضور أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، ومدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن.

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