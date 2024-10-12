مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لدعم جمعيات مستخدمي المياه، تعزيزا للشراكة مع القطاع الخاص.

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