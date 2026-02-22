مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة، وبناء القدرات الفنية للكوادر العاملة والمهندسين الزراعيين حديثي التخرج.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري، تأتي الاتفاقية انسجاما مع التوجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستخدام الكفؤ للمياه في مناطق وادي الأردن، وتوحيد الجهود في مجالات الإرشاد الزراعي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ برامج تدريبية وزيارات ميدانية لمرافق ومنشآت الري والسدود ومحطات الضخ، وإعداد مواد توعوية متخصصة، بما ينعكس إيجابا على المزارعين والجهات المستفيدة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية في الوادي.



وقال أمين عام السلطة، المهندس هشام الحيصة، إن توقيع المذكرة يصب في تعظيم أثر الجهود الوطنية في إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن هذا التعاون يشكل قيمة مضافة حقيقية لبرامج الإرشاد والتدريب وبناء القدرات.



وأضاف أن الشراكة مع "المهندسين الزراعيين" ستسهم في تطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الاستخدام الكفؤ للمياه، من خلال توظيف الخبرات الوطنية المتخصصة، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وتحقيق الاستدامة في وادي الأردن.



من جهته، بين نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المهندس الزراعي كشريك فاعل في إدارة الموارد المائية وتطوير الزراعة المستدامة، مشيرا إلى أن النقابة ستسخر إمكاناتها وخبرات أعضائها لدعم برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات.