مذكرة تفاهم بين صناعة عمان وجائزة الحسن للشباب

الوكيل الإخباري- وقعت جائزة الحسن للشباب وغرفة صناعة عمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الإنتاجي.

وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت؛ قال رئيس مجلس أمناء جائزة الحسن للشباب الدكتور محمد الذنيبات، إن مذكرة التفاهم ستنشى شراكة تمثل جسراً حيوياً لربط طاقات الشباب بسوق العمل، بما يضمن إعداد جيل فاعل يسهم في التنمية الشاملة، وستسهم في تطوير مهارات الشباب وتوجيهها نحو تلبية المتطلبات الفعلية للقطاع الصناعي.



وأضاف الذنيبات، إن جائزة الحسن للشباب التي تأسست في عام 1984، ستوسع قاعدتها الاستيعابية من المستفيدين من برامجها، لتشمل جميع المحافظات والجامعات، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، ووزارتي التربية التعليم والشباب، مبينا أن الفئة المستهدفة للجائزة هي الشباب من 14 و24 عاما.



بدوره أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، دعم غرف الصناعة لجائزة الحسن للشباب، من خلال احتضان الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتها الفنية والقيادية بما يدعم الصناعة الوطنية، خاصة أن القطاع الصناعي هو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، بما يزيد على 270 ألف عامل، يشكل الأردنيون 90 بالمئة منهم.



وشدد الجغبير على أن توجيهات جلالة الملك بالتركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وربط التعليم المهني باحتياجات السوق الصناعي، تمثل خارطة طريق لتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية.



من جانبها استعرضت مديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، فلسفة الجائزة وبرامجها الأربعة المتمثلة في الخدمات والمهارات والنشاط الرياضي والرحلات الاستكشافية، بمستوياتها الثلاثة، مؤكدة دورها الجوهري في صقل الشخصية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.