السبت 2026-04-25 07:58 م

مذكرة تفاهم بين غرفتي "تجارة العقبة" و"البحر الأحمر" المصرية

الوكيل الإخباري-    وقعت غرفتا تجارة العقبة والبحر الأحمر المصرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الجانبين، وبحث إطلاق خط ملاحي مباشر يربط العقبة بكل من الغردقة وشرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحة البينية ودعم حركة التجارة في حوض البحر الأحمر.

وبحسب بيان لـ"تجارة العقبة"، جرى توقيع المذكرة خلال زيارة وفد من الغرفة إلى الغردقة، حيث وقعها نائب رئيس الغرفة أحمد الكسواني عن الجانب الأردني، فيما وقعها رئيس غرفة تجارة البحر الأحمر الدكتور خالد عبد الجليل عن الجانب المصري.


وقال الكسواني، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع كفاءة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وإطلاق خط ملاحي مباشر لنقل الركاب بين العقبة والغردقة وشرم الشيخ، ما من شأنه دعم الحركة السياحية والاستثمارية وتعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به.

 
 


