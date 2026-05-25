مذكرة تفاهم بين مهرجان جرش وجمعية اصدقاء الأردن وأنا الأردن

الإثنين، 25-05-2026 11:20 ص
الوكيل الإخباري-  وقعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء الأردن وأنا الأردن، بهدف التعاون في إدارة وتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، بما يسهم في تطوير تجربة الزوار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه إدارة المهرجان نحو توسيع دائرة الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات تنظيم الفعاليات والخدمات اللوجستية والتجارب التفاعلية، بما يعزز مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة.

وأكدت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون أن هذه المذكرة تندرج ضمن رؤية تطويرية تهدف إلى تحسين تجربة الزائر ورفع مستوى الرضا العام، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيماً، وبما يواكب حجم الإقبال الكبير الذي يشهده المهرجان عاماً بعد عام.

وشددت على ان هذا التعاون يأتي ضمن إطار تكاملي داعم لجهود مهرجان جرش للثقافة والفنون، وبإشراف مباشر من إدارة المهرجان، بما يضمن الحفاظ على هوية المهرجان الثقافية والوطنية، وتحقيق أفضل النتائج على مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للجمهور.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون تنفيذ وإدارة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، إلى جانب تطوير بعض الخدمات المساندة، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة وآمنة ومريحة لزوار المهرجان، ويعكس صورة حضارية تليق بمكانة الأردن ومهرجان جرش.
 
 


