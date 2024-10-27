مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك

وتنص المذكرة، التي وقّعها رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، ومدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، على تطوير النشاطات التعاونية، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة، والتعاون في تنظيم ورشات العمل والندوات والمؤتمرات والفعاليات، وتبادل المطبوعات، والكتب، والدوريات، ونتائج البحوث العلمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بما يتوافق مع التشريعات والمحددات القانونية التي تحكم عملهما.
كما تنص على تنظيم برامج تدريبية ومحاضرات للجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المالي في الأردن، والتعاون في تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، وتبادل الاستشارات حول مراجعة وتقييم التشريعات والسياسات التي تحكم عملهما عند الطلب.
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