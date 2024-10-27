مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك

الوكيل الإخباري- وقّعت هيئة الأوراق المالية، وجمعية البنوك في الأردن، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة بما يتوافق مع التشريعات النافذة لكل منهما.

وتنص المذكرة، التي وقّعها رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، ومدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، على تطوير النشاطات التعاونية، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة، والتعاون في تنظيم ورشات العمل والندوات والمؤتمرات والفعاليات، وتبادل المطبوعات، والكتب، والدوريات، ونتائج البحوث العلمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بما يتوافق مع التشريعات والمحددات القانونية التي تحكم عملهما.

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