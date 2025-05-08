الخميس 2025-05-08 07:31 م
 

مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح

مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح
مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح
 
الخميس، 08-05-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-    وقع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وأمين عام الهيئة العربية للمسرح الكاتب إسماعيل عبدالله، اليوم الخميس في المركز الثقافي الملكي، مذكرة تفاهم لتفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن.

اضافة اعلان


وقال الرواشدة خلال حفل توقيع المذكرة، إن المسرح مُتجذر في الأردن من خلال الآثار التي دشنتها الحضارات ومرت في تاريخه وعايشها والتي تمتد على رقعة الوطن في جرش وأم قيس وعمان والبترا، مشيرا إلى أن سردية المسرح الحديث في الأردن، والتي بدأت مطلع القرن العشرين على يد العلامة روكس بن زايد العزيزي، لم تنقطع وتواصلت مطلع الستينيات من القرن الماضي في أحضان الجامعة الأردنية، واستمرت إلى يومنا هذا.


وبين أن المذكرة تهدف إلى تدريب وتشكيل فريق محوري وطني من المدربين المسرحيين لتنمية مسرح الشباب والهواة في الأردن، تمهيداً لبناء نموذج مثالي يمكن تطبيقه في دول عربية أخرى، كما تهدف إلى تنظيم دورات التدريب للموهوبين والمهتمين وصقل مواهبهم وتمكينهم فنياً وثقافياً والعمل على تطوير مهاراتهم على أسس علمية سليمة للإسهام في تطوير الوعي الفني والمسرحي.
وأوضح أن المذكرة من شأنها تفعيل دور المسرح في مختلف مديريات الثقافة وخدمة المراكز الثقافية في المدن والمحافظات.

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات

جانب من توقيع البيان المشترك

أخبار محلية الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية

"بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

أخبار محلية بنك الملابس يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

نقابة المهندسين

أخبار محلية استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات نقابة المهندسين غدًا

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بنك إنجلترا

أسواق ومال بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

فرق البحث والإنقاذ خلال التمشيط والبحث عن الحدث المفقود

أخبار محلية البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

بيل غيتس

عربي ودولي غيتس يتبرع بثروته بحلول 2045



 
 





الأكثر مشاهدة