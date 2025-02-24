01:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721685 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ونقابة أصحاب المخابز العامة، تتيح بموجبها للنقابة استقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة، في المهن المسموح بها، شريطة الالتزام بتشغيل الأردنيين. اضافة اعلان





وقال وزير العمل، الدكتور خالد البكار، بحضور النائب عبد الرحمن العوايشة، ونقيب أصحاب المخابز العامة عبد الإله الحموي، إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت في مختلف القطاعات، ومنها قطاع المخابز الذي يعد أحد القطاعات الحيوية.



وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان استمرار عمل المنشآت وتلبية احتياجاتها من العمالة غير الأردنية، بعد دراسة متطلبات كل قطاع، مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.



وشدد الوزير على منع انتقال العمالة غير الأردنية من قطاع المخابز، مؤكداً استمرار الوزارة في حملاتها التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي عامل غير أردني مخالف في مختلف القطاعات.



من جانبه، قال نقيب أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبي احتياجاته من العمالة غير الأردنية، مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.



وأشاد الحموي بدور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، دون الإضرار بفرص التشغيل للأردنيين، وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.



