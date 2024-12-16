مذكرة تفاهم لإعادة تصميم مقصورات كبار الزوار في مطار الملكة علياء

ووقع مذكرة التفاهم عن الحكومة، مدير مديرية الخدمات المساندة في رئاسة الوزراء الدكتور قاسم الخطيب، وعن مجموعة المطار الدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا دفليير.
وأكدت التهتموني أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات في المطار، بما يعكس صورة مشرقة عن الأردن كوجهة متميزة للسياحة والاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز مطار الملكة علياء الدولي كبوابة رئيسية للأردن وان يبقى على أعلى مستوى من الجاهزية والخدمات.
وتتضمن مذكرة التفاهم وضع خطة شاملة لإعادة تصميم المقصورات بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين.
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