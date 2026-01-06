مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

07:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عن توقيع مذكرة تفاهم كخطوة تمهيدية لإبرام اتفاقية تأجير مع شركة نيتروجين الأردن للأسمدة، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار الصناعي والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كمنطقة إعادة تصدير للأسواق المجاورة والعالمية.





وبموجب المذكرة، سيتم تخصيص مساحة تُقدَّر بـ2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا، بما يشكّل إضافة نوعية للصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة والغاز، ويعزز من سلاسل القيمة الصناعية في المملكة.



وأكدت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء أنها قامت بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الممكنة لتمكين المستثمر من المضي قدمًا في إجراءات التأسيس والتنفيذ، انطلاقًا من حرصها على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للمشاريع الصناعية الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بالموارد الوطنية وموقع الأردن الاستراتيجي.



ويأتي هذا المشروع انسجامًا مع رؤية المجموعة في تحويل المنطقة الحرة الكرامة إلى مركز صناعات تصديرية متقدمة، تسهم في توفير فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

