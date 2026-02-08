مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كخطوة نوعية على طريق تحديث نظام الرعاية الصحية الشاملة، وتأكيداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى خدمات الصحة النفسية، وذلك أعقاب زيارة سمو الأمير مرعد للمركز للوقوف على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الملتحقين لدى قسم الكرامة للتأهيل النفسي، ورصد التحديات التي يواجهها المركز.
وخلال توقيع مذكرة التفاهم أكد سموه أهمية تقييم وتحسين جودة خدمات الصحة النفسية وتطويرها بما يتوافق والمعايير الدولية، وتهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر المهنية والتشخيصية بما يسهم في تحديد المتطلبات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية ويضمن وصولهم إلى خدمات فعالة وعادلة تلتزم بأعلى معايير الجودة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين القرارات الإسرائيلية الهادفة لفرض السيادة والاستيطان في الضفة الغربية
-
التعليم العالي: 7 آلاف طالب جديد ضمن 60 ألف مستفيد من المنح والقروض
-
"هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته
-
أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026
-
ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب
-
وزارة البيئة: قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة
-
وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
-
توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر اردنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ورمضان