مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

ويأتي توقيع الاتفاقيات التي جرت برعاية رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي عبدالرحمن بن عايض القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة سمو الأردن أنس مصلح، ونائب الرئيس للتطوير في سمو الأردن خالد خطاب، ومدير مدينة عمّان نبيل الجريري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية في العاصمة عمان بكلفة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 35 مليون دينار أردني.
كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات على مساحة تُقدّر بنحو 350 دونماً، على امتداد كوريدور عبدون، حيث وقّع الاتفاقيات عن شركة رؤية عمّان رئيسها التنفيذي مصطفى أبو غوش، فيما وقّعها عن شركة سمو القابضة رئيسها التنفيذي سعيد النهدي.
