الثلاثاء 2026-04-28 10:39 م

مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون
مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون
 
الثلاثاء، 28-04-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير الذراع الاستثمارية لأمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات مع شركة سمو القابضة المتخصصة في تطوير المشاريع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية.

ويأتي توقيع الاتفاقيات التي جرت برعاية رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي عبدالرحمن بن عايض القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة سمو الأردن أنس مصلح، ونائب الرئيس للتطوير في سمو الأردن خالد خطاب، ومدير مدينة عمّان نبيل الجريري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية في العاصمة عمان بكلفة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 35 مليون دينار أردني.


كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات على مساحة تُقدّر بنحو 350 دونماً، على امتداد كوريدور عبدون، حيث وقّع الاتفاقيات عن شركة رؤية عمّان رئيسها التنفيذي مصطفى أبو غوش، فيما وقّعها عن شركة سمو القابضة رئيسها التنفيذي سعيد النهدي.

 
 


خاص بالوكيل "برنامج الوكيل" دق ناقوس الخطر .. حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما - فيديو

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

عربي ودولي قمة خليجية طارئة في جدة لمناقشة "الوضع الأمني" في المنطقة

مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

بدء أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مأدبا وتحديد مسارات بديلة لحركة السير

أخبار محلية بدء أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مأدبا وتحديد مسارات بديلة لحركة السير

عقد في متصرفية لواء غرب اربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري استعدادا لمشاركة اللواء في جائزة اللواء الثقافي لعام 2026 للمرة الأولى، برئاسة متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، بحضور رئيس لجنة بلدية غرب

أخبار محلية "النقل البري" تحدد مواقع خطوط النقل لخدمة المجمع الطبي بإربد

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

أخبار محلية "بلدية الكرك": لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن

مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية %46 من إنتاج الطاقة في الأردن يستهلكها القطاع المنزلي

مبنى هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية "النقل البري": الحافلات المستخدمة في النقل المدرسي ستكون خاضعة للرقابة



 
 






