مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير الذراع الاستثمارية لأمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات مع شركة سمو القابضة المتخصصة في تطوير المشاريع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان



ويأتي توقيع الاتفاقيات التي جرت برعاية رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي عبدالرحمن بن عايض القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة سمو الأردن أنس مصلح، ونائب الرئيس للتطوير في سمو الأردن خالد خطاب، ومدير مدينة عمّان نبيل الجريري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية في العاصمة عمان بكلفة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 35 مليون دينار أردني.