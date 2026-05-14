مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البيئي والتنمية المستدامة في البترا

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة البيئة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات البيئية والتنموية، بما يسهم بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا، من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج بيئية وعلمية وتوعوية مشتركة.

ووقع المذكرة عن الوزارة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وعن السلطة رئيس مجلس المفوضين المهندس عدنان السواعير، بحضور عدد من المعنيين من كلا الجانبين.


وأكد سليمان أن المذكرة تأتي في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية المختلفة لتنفيذ برامج ومشروعات بيئية تسهم بتحسين جودة الحياة وتحقيق النمو الأخضر، مشيراً إلى أهمية البترا كنموذج وطني يجمع بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة والتراث الطبيعي.


وأضاف أن المذكرة ستعزز التعاون في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي، إلى جانب دعم مشروعات الاستدامة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتحول الأخضر، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية والقطاع السياحي في الإقليم.


من جانبه، أكد المهندس السواعير أهمية هذه الشراكة في دعم جهود السلطة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الإقليم، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتنفيذ مشروعات نوعية تخدم المجتمع المحلي وتحافظ على الموارد الطبيعية في البترا.


وبحسب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات جودة الهواء والمياه والتربة والتغير المناخي، ودراسة إنشاء مركز أبحاث بيئية أو منصة بيانات بيئية مشتركة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية وبناء قدرات في المجالات البيئية والصحة والسلامة المهنية.


كما تتضمن المذكرة إنشاء وتمويل حديقة بيئية ريادية في إقليم البترا بالتشارك بين الطرفين، وفق اتفاقيات لاحقة يتم إعدادها لهذه الغاية، بما يعزز من مكانة البترا كنموذج للتنمية البيئية والسياحية المستدامة.

 
 


