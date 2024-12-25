مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين تجارة عمان والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، ورئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى مساد، على تطوير آليات التدريب والتعليم والريادة والابتكار، ودعم البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية الوطنية المتخصصة.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق التعاون في مجال عقد البرامج التدريبية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، لجهة تصميم وإقامة هذه البرامج التدريبية داخل الأكاديمية، والتسويق للبرامج التدريبية المشتركة من قبل الغرفة بكافة الوسائل المتاحة لديها للتسويق.
وتسعى المذكرة إلى تطوير قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تحسين الكفاءة المهنية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، وتوفير فرص تدريبية للمتخصصين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية البحرية وإدارة الشحن، ولوجستيات النقل البحري.
وأشار الخطيب، أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، موضحًا أن الغرفة تسعى إلى توفير خدمات مميزة للقطاع التجاري والخدمي للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.
وأكد الخطيب، أن تدريب وتأهيل القطاع التجاري يأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية للغرفة التي تسعى دائمًا لدعم تطوير المهارات والقدرات المهنية في مختلف المجالات، بما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع التجاري والخدمي ويواكب متطلبات السوق، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أشار الدكتور مساد، إلى أن الأكاديمية تعتمد منهجًا تعليميًا وتدريبيًا متقدمًا يستند إلى أحدث المعايير العالمية في مجال النقل البحري والتجارة اللوجستية، مشيدًا بدور تجارة عمان ومساهمتها في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مساد، أن الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي بمجالات التدريب تمثل أولوية استراتيجية للأكاديمية، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتطوير الكفاءات المتخصصة في المجالات البحرية واللوجستية.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والأكاديمية بمجالات التدريب والتأهيل وعقد الدورات.
وأشار حمدان إلى أن تجارة عمان حريصة على التواصل والتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الأردنية، وإعداد برامج لتدريب العالمين في القطاع التجاري وتأهليهم لسوق العمل.
بترا
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