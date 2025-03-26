مذكرة تفاهم لتوريد زيت الزيتون وتطوير صناعة الأجبان

وتتضمن الاتفاقية إنشاء معصرة زيتون حديثة وتنظيم دورات تدريبية مخصصة للسيدات لتطوير مهاراتهن في إنتاج الأجبان الفاخرة.
وأكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحسين جودة وتنافسية زيت الزيتون الأردني في الأسواق العالمية، وتعزيز الصناعات المحلية ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات الريفية.
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