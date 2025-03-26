مذكرة تفاهم لتوريد زيت الزيتون وتطوير صناعة الأجبان

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية "فالنتيبيريوم" لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، عبر تطوير سلسلة التوريد لزيت الزيتون وبناء قدرات المجتمعات المحلية في تصنيع الأجبان عالية القيمة.

اضافة اعلان



وتتضمن الاتفاقية إنشاء معصرة زيتون حديثة وتنظيم دورات تدريبية مخصصة للسيدات لتطوير مهاراتهن في إنتاج الأجبان الفاخرة.