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مذكرة تفاهم لتوريد زيت الزيتون وتطوير صناعة الأجبان

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأربعاء، 26-03-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-    وقّعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية "فالنتيبيريوم" لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، عبر تطوير سلسلة التوريد لزيت الزيتون وبناء قدرات المجتمعات المحلية في تصنيع الأجبان عالية القيمة.

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وتتضمن الاتفاقية إنشاء معصرة زيتون حديثة وتنظيم دورات تدريبية مخصصة للسيدات لتطوير مهاراتهن في إنتاج الأجبان الفاخرة.


وأكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحسين جودة وتنافسية زيت الزيتون الأردني في الأسواق العالمية، وتعزيز الصناعات المحلية ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات الريفية.

 
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