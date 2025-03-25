مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

الوكيل الإخباري- وقعت شركة تقنيات الطاقة الحيوية، والشركة الأردنية المتخصصة في تصنيع المكملات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية عالية الجودة (BIO)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان، لإطلاق حملة تستمر عاما لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين.

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ونصت المذكرة على أن تقدم الشركة تبرعا بنسبة من مبيعات منتجاتها لصالح المؤسسة، بهدف دعم مرضى السرطان وتعزيز رسالة المؤسسة في رعاية مرضى السرطان والوقاية منه.