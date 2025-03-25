الثلاثاء 2025-03-25 02:52 م
 

مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الثلاثاء، 25-03-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة تقنيات الطاقة الحيوية، والشركة الأردنية المتخصصة في تصنيع المكملات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية عالية الجودة (BIO)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان، لإطلاق حملة تستمر عاما لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين.

اضافة اعلان


ونصت المذكرة على أن تقدم الشركة تبرعا بنسبة من مبيعات منتجاتها لصالح المؤسسة، بهدف دعم مرضى السرطان وتعزيز رسالة المؤسسة في رعاية مرضى السرطان والوقاية منه.


وأشارت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير الرعاية الصحية للمرضى غير المقتدرين، وتعكس روح المسؤولية الاجتماعية لشركة (BIO).

 
gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

لال

فن ومشاهير بعد انتهاء تصوير 'العتاولة 2'.. أحمد السقا يلمّح لمفاجأة سينمائية

و

فن ومشاهير حلقة من مسلسل الغاوي: شمس يكشف خدعة الخواجة ويواجه صدمات جديدة

\

فن ومشاهير أحداث من مسلسل "فهد البطل": رحلة عاطفية صادمة تتحول إلى مأساة-فيديو

غا

تكنولوجيا أضرار شحن الهاتف طوال الليل: كيف تؤثر العادة على بطاريتك؟

اعخ

أخبار الشركات كابيتال بنك الراعي الرئيسي لمبادرة "الجبال السبعة" لدعم مرضى السرطان

صورة أرشيفية

عربي ودولي الكرملين: التفاصيل الفنية للمحادثات الروسية الأمريكية لن تنشر

ا

خاص بالوكيل كاد أن يفقد حياته.. مواطن يروي تفاصيل ساعات حرجة تعرض لها والده في مستشفى البقعة



 
 





الأكثر مشاهدة