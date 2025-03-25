مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

ونصت المذكرة على أن تقدم الشركة تبرعا بنسبة من مبيعات منتجاتها لصالح المؤسسة، بهدف دعم مرضى السرطان وتعزيز رسالة المؤسسة في رعاية مرضى السرطان والوقاية منه.
وأشارت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير الرعاية الصحية للمرضى غير المقتدرين، وتعكس روح المسؤولية الاجتماعية لشركة (BIO).
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