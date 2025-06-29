مذكرة تفاهم لرصد أداء بلدية بني عبيد

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية بني عبيد اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مركز التمكين المجتمعي، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة المحلية عبر إشراك الشباب في عمليات الرصد المجتمعي لأداء البلدية.

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وتهدف المذكرة التي وقعها عن البلدية رئيسها المهندس جمال أبو عبيد، وعن المركز مديره وائل المنسي، إلى تمكين الكوادر الشبابية من أدوات الرصد والتقييم، وتطوير لوحة مؤشرات أداء لتقييم مهام البلدية ذات الأولوية، مثل جمع النفايات وصيانة الشوارع والنظافة العامة والاستجابة لشكاوى المواطنين، وغيرها من الخدمات.