"مراقبة الشركات": زيادة عدد الشركات المسجلة يدل على استقرار الاقتصاد الأردني

وأضاف أن أكثر من 3000 شركة سجلت خلال الأشهر الخمس الأولى من 2026، وأضاف أن محصلة رؤوس الأموال تجاوزت 700 مليون دينار أردني لافتا إلى أن هذه الأرقام ممتازة وغير مسبوقة.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي من أهم أسباب زيادة عدد الشركات المسجلة لدى الدائرة، مبينا أن عدد الشركات التي أغلقت هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة 18%، مؤكدا أن دائرة مراقبة الشركات لم تشهد أي خروج من أي قطاع بشكل جماعي.
واختتم العرموطي حديثه بأن نحو 60 ألف شركة تتعامل إلكترونيا مع الدائرة، وأن الدائرة تعمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاعتماد التوقيع الإلكتروني بحلول الربع المقبل من العام الحالي.
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