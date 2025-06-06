مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى

وقالت المديرية إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد توسعًا في الزيارات الاعتيادية والخاصة خلال أيام العيد، انسجامًا مع النهج الإصلاحي الذي تتبناه، والهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية لدى النزلاء.
وأشارت إلى أنها وفّرت التسهيلات كافة لضمان سير الزيارات بسلاسة، بما في ذلك زيادة عدد الزيارات الخاصة، وتوفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء الذين تعذّر على ذويهم زيارتهم، تأكيدًا على حرصها في دعم الجانب الإنساني والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح.
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