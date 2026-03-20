مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام الزيارات التي توسعت بها في مراكزها كافة خلال عيد الفطر السعيد، ضمن جهودها الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم التماسك والتكافل الاجتماعي لدى النزلاء، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.





وتسعى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى إتاحة هذه الفرصة أمام النزلاء للالتقاء بذويهم، ضمن نهجها التأهيلي الدافع نحو ترسيخ القيم الحميدة والتغيير الإيجابي.



وبينت مديرية الأمن العام، أن أبواب الزيارة مفتوحة طيلة أيام عيد الفطر السعيد أمام ذوي النزلاء، مشيرة إلى أنها وفرت التسهيلات كافة، لتمكين النزلاء من الالتقاء بذويهم، مع توفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء ممن لم تتح الظروف لذويهم زيارتهم.







