الجمعة 2026-03-20 10:19 م

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

الجمعة، 20-03-2026 05:47 م
الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام الزيارات التي توسعت بها في مراكزها كافة خلال عيد الفطر السعيد، ضمن جهودها الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم التماسك والتكافل الاجتماعي لدى النزلاء، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.اضافة اعلان


وتسعى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى إتاحة هذه الفرصة أمام النزلاء للالتقاء بذويهم، ضمن نهجها التأهيلي الدافع نحو ترسيخ القيم الحميدة والتغيير الإيجابي.

وبينت مديرية الأمن العام، أن أبواب الزيارة مفتوحة طيلة أيام عيد الفطر السعيد أمام ذوي النزلاء، مشيرة إلى أنها وفرت التسهيلات كافة، لتمكين النزلاء من الالتقاء بذويهم، مع توفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء ممن لم تتح الظروف لذويهم زيارتهم.
 
 


أحدث الأخبار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

ارشيفية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






