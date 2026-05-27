مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

الأربعاء، 27-05-2026 08:22 م

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها اليوم الأربعاء لذوي النزلاء من خلال الزيارات الاعتيادية والخاصة التي جرى التوسع بها في مختلف المراكز، وذلك طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار نهجها الإنساني والتأهيلي الرامي إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التراحم والتكافل الاجتماعي.

وحرصت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على إتاحة المجال أمام النزلاء للقاء أسرهم وذويهم في أجواء تراعي البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المناسبة، بما ينسجم مع رسالتها الإصلاحية الهادفة إلى دعم النزلاء نفسياً واجتماعياً، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي والاندماج مجدداً في المجتمع.


ووفرت مديرية الأمن العام التسهيلات اللازمة لإنجاح برنامج الزيارات طيلة أيام العيد، مع زيادة الزيارات الخاصة وتنظيمها بما يضمن انسيابية الإجراءات، وتمكين النزلاء الذين تعذر على ذويهم زيارتهم من التواصل معهم عبر الاتصالات الهاتفية، تأكيداً لحرصها على مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وأسرهم.

 
 


