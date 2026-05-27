مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها اليوم الأربعاء لذوي النزلاء من خلال الزيارات الاعتيادية والخاصة التي جرى التوسع بها في مختلف المراكز، وذلك طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار نهجها الإنساني والتأهيلي الرامي إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التراحم والتكافل الاجتماعي.

وحرصت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على إتاحة المجال أمام النزلاء للقاء أسرهم وذويهم في أجواء تراعي البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المناسبة، بما ينسجم مع رسالتها الإصلاحية الهادفة إلى دعم النزلاء نفسياً واجتماعياً، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي والاندماج مجدداً في المجتمع.