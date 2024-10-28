مراكز الإصلاح والتأهيل تنظم معرض صنع بعزيمة بمهرجان عشتار الدولي للثقافة والفنون

وجاءت هذه المشاركة امتداداً لجهود مديرية الامن العام في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والاهلية لتسويق مخرجات العملية الإصلاحية والتأهيلية القائمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع وزوار الأردن للاطلاع على إبداعات النزلاء الحرفية والثقافية والفنية.
وتضمن معرض صنع بعزيمة مجموعة متميزة من الأعمال النحاسية واللوحات الزيتية والمشغولات اليدوية والخشبية والتي تعكس المستوى المتميز الذي وصل اليه النزلاء، من خلال ما تنفذه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من برامج قائمة على أنسنة العمل الإصلاحي وفق أسس مجتمعية وحرفية وإبداعية شاملة.
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