 
الإثنين 2024-10-28 03:54 م
 

مراكز الإصلاح والتأهيل تنظم معرض صنع بعزيمة بمهرجان عشتار الدولي للثقافة والفنون

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الإثنين، 28-10-2024 03:21 م
الوكيل الإخباري-   شاركت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال معرض صنع بعزيمة الخاص بمنتوجات النزلاء، ضمن فعاليات مهرجان عشتار الدولي للثقافة الفنون ٢٠٢٤ والذي نظمته جمعية عشتار للشعر والثقافة والفنون في المكتبة الوطنية. اضافة اعلان


وجاءت هذه المشاركة امتداداً لجهود مديرية الامن العام في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والاهلية لتسويق مخرجات العملية الإصلاحية والتأهيلية القائمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع وزوار الأردن للاطلاع على إبداعات النزلاء الحرفية والثقافية والفنية. 

وتضمن معرض صنع بعزيمة مجموعة متميزة من الأعمال النحاسية واللوحات الزيتية والمشغولات اليدوية والخشبية والتي تعكس المستوى المتميز الذي وصل اليه النزلاء، من خلال ما تنفذه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من برامج قائمة على أنسنة العمل الإصلاحي وفق أسس مجتمعية وحرفية وإبداعية شاملة.
 
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