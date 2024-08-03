مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية، اليوم السبت، عددا من الفعاليات، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 المقامة تحت شعار: "اليوبيل الفضي: 25 عامًا من العطاء والإنجاز" .



وفي المفرق، انطلقت في مركز شباب أم الجمال فعاليات معسكر "سواعد الإنقاذ"، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للبناء.



ويتضمن المعسكر، الذي يشارك فيه 40 شابا، تدريبات على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق والحوادث بطريقة سليمة.



وفي اربد، انطلقت في مركز شابات إربد النموذجي اليوم، فعاليات معسكر "مسارات سياحية" بمشاركة 20 شابة.



وتضمنت فعاليات المعسكر مسارا سياحيا في بلدة أم قيس الأثرية، وشرحا عن المسارات الخارجية وصعوبتها ومستلزماتها وكل ما يحتاجه المسار خلال رحلة المسير.



وبدأت بمركز شباب المزار الشمالي، ورشة تستمر 4 أيام، حول صيانة الحاسوب والشبكات، بمشاركة 20 شابا.



وتتضمن محاور الورشة تشخيص وإصلاح مشاكل الأجهزة والبرمجيات وتركيبها وصيانتها وإدارة وصيانة شبكات الحاسوب وتثبيت وتكوين برامج الحماية والصيانة وإجراءات الصيانة الوقائية الصحيحة.



ونظم مركز شابات المزار الشمالي بحضور 20 شابة ورشة بعنوان: "استراتيجيات الطهي وتخطيط الوجبات"، تستمر ليومين.



وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بمعارف ومهارات لإعداد وجبات صحية ولذيذة بكفاءة وفعالية، واستراتيجيات فعالة للطهي وتخطيط الوجبات الصحية والمغذية، وتحديد الاحتياجات الغذائية الفردية وتخطيط الوجبات.



ونظم مركز شابات لواء الطيبة، اليوم، ورشة تناولت آثار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، بمشاركة 20 شابة، وعرضت لمفهوم وسائل التواصل الاجتماعي وخصائصها وآثارها على المجتمع، ووسائل التعامل الآمن معها، مشيرة إلى أهمية التوعية المجتمعية والأسرية بسبل الاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل والتفريق بينها وبين المصادر الإخبارية الموثوقة للمعلومات.



وتخلل الجلسة حوار مع المشاركات تركز على السبل الوقائية لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى أنواع الجرائم الإلكترونية والتشريعات القانونية المتصلة بها.



وفي السياق ذاته، انطلقت في مركز شباب وشابات غرب إربد دورة كرة القدم بمشاركة 15 شابا من أعضاء المركز.



وتناولت الدورة أسس كرة القدم وأهمية الرياضة في صقل شخصية اليافعين وتعزيز قدراتهم في المشاركة وإكسابهم اللياقة البدنية والروح المعنوية.



وواصلت مديرية شباب محافظة إربد، والمراكز التابعة لها في لواء الوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة.



وانطلقت فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، والذي ينفذه مركز شابات الوسطية التابع لمديرية شباب محافظة إربد بمشاركة 22 شابة من الفئة العمرية 12-14عاما ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 "اليوبيل الفضي: ربع قرن من العطاء والإنجاز ".



ويهدف المعسكر إلى دعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم من خلال تسيير المحفزات على الإبداع والابتكار.