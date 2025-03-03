 
الإثنين 2025-03-03 04:47 م
 

مراكز شبابية في المفرق تنفذ نشاطات توعوية

المفرق
المفرق
الإثنين، 03-03-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-    نفذت مراكز شبابية في مديرية شباب المفرق مجموعة من النشاطات التوعوية، بهدف تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة بخدمة المجتمع المحلي والمراكز الشبابية.

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وأشارت المديرية إلى أن مركز شباب "سما السرحان" نظم نشاطا مميزا تمثل في رسم جدارية كبيرة في الساحات الخارجية للمركز، لافتة إلى أن هذه المبادرة، التي شارك فيها 20 شابا، تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والتعاون بين الشباب، وتحثهم على تفعيل دورهم في خدمة المجتمع المحلي والمراكز الشبابية.


وقالت المديرية إن الجدارية تهدف أيضا إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وقائده، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ بطرق إبداعية تعود بالنفع على الجميع.

 
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