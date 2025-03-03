مراكز شبابية في المفرق تنفذ نشاطات توعوية

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية في مديرية شباب المفرق مجموعة من النشاطات التوعوية، بهدف تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة بخدمة المجتمع المحلي والمراكز الشبابية.

اضافة اعلان



وأشارت المديرية إلى أن مركز شباب "سما السرحان" نظم نشاطا مميزا تمثل في رسم جدارية كبيرة في الساحات الخارجية للمركز، لافتة إلى أن هذه المبادرة، التي شارك فيها 20 شابا، تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والتعاون بين الشباب، وتحثهم على تفعيل دورهم في خدمة المجتمع المحلي والمراكز الشبابية.