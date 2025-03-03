مراكز شبابية في المفرق تنفذ نشاطات توعوية

وأشارت المديرية إلى أن مركز شباب "سما السرحان" نظم نشاطا مميزا تمثل في رسم جدارية كبيرة في الساحات الخارجية للمركز، لافتة إلى أن هذه المبادرة، التي شارك فيها 20 شابا، تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والتعاون بين الشباب، وتحثهم على تفعيل دورهم في خدمة المجتمع المحلي والمراكز الشبابية.
وقالت المديرية إن الجدارية تهدف أيضا إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وقائده، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ بطرق إبداعية تعود بالنفع على الجميع.
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