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مراكز شبابية في جرش وإربد تنفذ أنشطة متنوعة

وزارة الشباب
وزارة الشباب
الأحد، 03-11-2024 11:37 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مراكز شبابية في عدد من المحافظات أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية وندوات متنوعة، اليوم الأحد، شارك فيها عدد من الشباب وأفراد المجتمع المحلي.

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وقال مدير شباب محافظة جرش، الدكتور حمزة العقيلي، إن حاضنة أعمال تدريب الشباب تسعى إلى تعزيز مشاركتهم الفعالة في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المجتمعية من خلال تشجيع المشاركة الفاعلة لديهم.


وأضاف، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن الحاضنة تسعى إلى تعزيز مهارات الشباب لإيحاد حلول مبتكرة ومستدامة للتصدي للتحديات التي يواجهونها في حياتهم ومجتمعاتهم حيث يعمل برنامج الابتكار الاجتماعي على تشجيع المشاركة الفعالة ويوفر للشباب بيئة مواتية وموارد فنية للانتقال من مرحلة تحديد المشكلة إلى مرحلة تطبيق الحلول، ويمكن الشباب من مهارات تنظيم المشاريع.


وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الشباب في دعم المديريات و المراكز الشبابية في الميدان من خلال إقامة الأنشطة والبرامج الشبابية والمعسكرات المتنوعة.


ونظم مركز شباب بيت راس، التابع لمديرية شباب إربد، ندوة حوارية بعنوان: "علاقة الشباب بالمؤسسات الوطنية"، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 12-14 عاما.


وتحدث المدرب مالك بطاينة عن العلاقة بين الشباب والمؤسسات الوطنية من منظور قانوني، مبينا أنها علاقة يجب أن تكون إيجابية لتحقيق مصالح المواطنين.

 
gnews

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