مربو مواشٍ في الكرك يطالبون بتعبيد طريق زراعي بسبب وعورتها

الوكيل الإخباري- طالب مربو المواشي في منطقة الزراعة شمالي محافظة الكرك بضرورة تعبيد الطريق الزراعي المؤدي إلى مواقع تربية الأغنام وأراضيهم الزراعية، بسبب ما يعانيه من منحدرات وعرة وحفر ومطبات تشكل خطراً على مستخدميه أثناء التنقل.

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وقالوا إن نقل الأعلاف والمياه للمواشي أصبح صعبًا بسبب التهالك الشديد للطريق وامتلائه بالحجارة والحفر الكبيرة، ما يعيق حركة السير ويزيد من صعوبتها، الأمر الذي دفعهم في الآونة الأخيرة إلى استخدام الدواب في عمليات النقل.



وقال المزارع، طارق الحباشنة، الذي يملك أكثر من 250 رأسًا من الأغنام ويمتلك ما يزيد على 400 دونم من الأراضي الزراعية، إن الموسم الزراعي الحالي كان وفير الإنتاج، إلا أنه لم يتمكن من حصاد محاصيله بسبب عدم قدرة الآليات على الوصول إلى الأراضي نتيجة وعورة الطريق.



وقال المزارع أبو خالد المعايطة إن الطريق التي توصل إلى منطقة الزرَّاعة تشكل خطورة واضحة على مزارعي المنطقة ومربي المواشي لا سيما مع ازدياد الحفر والمطبات وكثرة الانشقاقات الأرضية بسبب المنخفضات الجوية القوية التي مرت في فصل الشتاء الماضي، مشيرا إلى أن صعوبة السير على الطريق دفعته إلى الابتعاد بأغنامه البالغة 50 رأسا عن موقع أرضه حوالي 10 كم بسبب وعورة الطريق الشديدة ليتمكن من توفير المياه والأعلاف لها من خلال تركتوره الزراعي.



وأشار المزارع أبو إبراهيم الجعافرة إلى أنه كان قبل حوالي 10 سنوات ينقل المياه إلى موقع أغنامه في أراضي منطقة الزرَّاعة من خلال تركتور زراعي، ولكنه في الوقت الحالي لم يتمكن من قيادتها على الطريق وهي محملة بالمياه بسبب خطورة الطريق، الأمر الذي دفعه إلى نقل المياه إلى أغنامه على الدواب.



وقال المزارع عطاالله الرماضين إنه قام ببيع أغنامه البالغة 100 رأس بسبب عدم مقدرته إلى الوصول إلى أرضه التي كان يزرعها بالقمح والشعير وكانت توفر عليه الكثير من التكاليف طوال العام داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم وتعبيد الطريق ليتمكن مزارعو المنطقة ومربو المواشي من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها والاستفادة من خيراتها بدلا من تركها جرداء دون زراعة.



فيما أكد المزارع فايز الذنيبات أن الطريق الموصل إلى منطقة الزرَّاعة يخدم العشرات من المزارعين في مناطق راكين والجديدة وأدر، الأمر الذي يتطلب ضرورة استجابة الجهات المعنية للمطالب ليتمكن المزارعون من مواصلة مسيرتهم الزراعية.