مرصد أكيد: انخفاض الإشاعات في أيار 22.9% مقارنة مع نيسان

الوكيل الإخباري- قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن حركة الإشاعات الموجهة نحو الساحة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، لكن بعدد أقل عن آذار ونيسان الماضيين، وتوجهت هذه الإشاعات نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف في تقريره الشهري الذي أصدره الاثنين، أن شهر أيار سجل 121 إشاعة، مقارنة بـ 157 إشاعة في نيسان الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 22.9% في إجمالي حجم الإشاعات المتداولة.



وبين أن الإشاعات التي تحمل طابعا اقتصاديا تصدرت الترتيب مع الإشاعات الاجتماعية بواقع 31 إشاعة لكل واحد منهما وبمجموع وصل إلى 62 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات، وبنسبة تجاوزت 51%.



ولفت النظر إلى أنه سجل 25 إشاعة ذات محتوى سياسي وبنسبة 20%، و14 إشاعة في المجال الصحي وبنسبة 12%، و12 إشاعة في الشأن العام وبنسبة وصلت إلى نحو 10%، و8 إشاعات في المجال الأمني وبنسبة 6% من مجموع الإشاعات الكلي.



وأشار التقرير إلى أن 88 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات صدرت عن منصات التواصل الاجتماعي وبنسبة بلغت 72.73%، بينما تداولت وسائل الإعلام 33 إشاعة وبنسبة بلغت 27.27%.



ولفت إلى أن الإشاعات القادمة من المصدر الخارجي بلغ عددها 27 إشاعة وبنسبة 22.31%.