الإثنين 2026-06-01 02:56 م

مرصد أكيد: انخفاض الإشاعات في أيار 22.9% مقارنة مع نيسان

ب
تعبيرية
 
الإثنين، 01-06-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري- قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن حركة الإشاعات الموجهة نحو الساحة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، لكن بعدد أقل عن آذار ونيسان الماضيين، وتوجهت هذه الإشاعات نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

اضافة اعلان


وأضاف في تقريره الشهري الذي أصدره الاثنين، أن شهر أيار سجل 121 إشاعة، مقارنة بـ 157 إشاعة في نيسان الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 22.9% في إجمالي حجم الإشاعات المتداولة.


وبين أن الإشاعات التي تحمل طابعا اقتصاديا تصدرت الترتيب مع الإشاعات الاجتماعية بواقع 31 إشاعة لكل واحد منهما وبمجموع وصل إلى 62 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات، وبنسبة تجاوزت 51%.


ولفت النظر إلى أنه سجل 25 إشاعة ذات محتوى سياسي وبنسبة 20%، و14 إشاعة في المجال الصحي وبنسبة 12%، و12 إشاعة في الشأن العام وبنسبة وصلت إلى نحو 10%، و8 إشاعات في المجال الأمني وبنسبة 6% من مجموع الإشاعات الكلي.


وأشار التقرير إلى أن 88 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات صدرت عن منصات التواصل الاجتماعي وبنسبة بلغت 72.73%، بينما تداولت وسائل الإعلام 33 إشاعة وبنسبة بلغت 27.27%.


ولفت إلى أن الإشاعات القادمة من المصدر الخارجي بلغ عددها 27 إشاعة وبنسبة 22.31%.


وتبين أن عدد الإشاعات التي تم نفيها رسميا أو من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة بلغ 54 إشاعة من أصل 121، لتشكل الإشاعات المنفية ما نسبته 44.63%، بينما بقيت 67 إشاعة وبنسبة 55.37% بدون نفي، ويعكس هذا الرقم استقرارا نسبيا في وتيرة الاستجابة والتفنيد مقارنة بنيسان الذي نفيت فيه 55 إشاعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات يشمل لبنان

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل فجر المونديال يشعل المقاهي الأردنية استعداداً لمؤازرة النشامى

ب

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يبث مشاهد لدوريات بحرية في هرمز

F

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

ن

أخبار محلية الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة

ا

فن ومشاهير سيف سبيعي يلتقي شقيقه بعد 15 عاماً من الغياب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 