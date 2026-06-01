مرصد أكيد: انخفاض الإشاعات في أيار 22.9% مقارنة مع نيسان

وأضاف في تقريره الشهري الذي أصدره الاثنين، أن شهر أيار سجل 121 إشاعة، مقارنة بـ 157 إشاعة في نيسان الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 22.9% في إجمالي حجم الإشاعات المتداولة.
وبين أن الإشاعات التي تحمل طابعا اقتصاديا تصدرت الترتيب مع الإشاعات الاجتماعية بواقع 31 إشاعة لكل واحد منهما وبمجموع وصل إلى 62 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات، وبنسبة تجاوزت 51%.
ولفت النظر إلى أنه سجل 25 إشاعة ذات محتوى سياسي وبنسبة 20%، و14 إشاعة في المجال الصحي وبنسبة 12%، و12 إشاعة في الشأن العام وبنسبة وصلت إلى نحو 10%، و8 إشاعات في المجال الأمني وبنسبة 6% من مجموع الإشاعات الكلي.
وأشار التقرير إلى أن 88 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات صدرت عن منصات التواصل الاجتماعي وبنسبة بلغت 72.73%، بينما تداولت وسائل الإعلام 33 إشاعة وبنسبة بلغت 27.27%.
ولفت إلى أن الإشاعات القادمة من المصدر الخارجي بلغ عددها 27 إشاعة وبنسبة 22.31%.
وتبين أن عدد الإشاعات التي تم نفيها رسميا أو من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة بلغ 54 إشاعة من أصل 121، لتشكل الإشاعات المنفية ما نسبته 44.63%، بينما بقيت 67 إشاعة وبنسبة 55.37% بدون نفي، ويعكس هذا الرقم استقرارا نسبيا في وتيرة الاستجابة والتفنيد مقارنة بنيسان الذي نفيت فيه 55 إشاعة.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين
-
الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة
-
أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين
-
وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف
-
اختتام أول تدريب متخصص بالسباكة المنزلية لسيدات المجتمع المحلي في البلقاء
-
إصابة متوسطة بحادث دهس حيوان على شارع البتراء في اربد
-
تمديد العمل ببلاغ إيقاف سفر الموظفين واستقبال الوفود الرسمية حتى نهاية العام
-
نجاح أول عملية قلب مفتوح في الزرقاء بعد استكمال تجهيز القسم الجديد