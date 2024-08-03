مرصد أكيد: تسجيل 63 إشاعة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، 63 إشاعة انتشرت بين جمهور المتلقين خلال الشهر الماضي عن طريق وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي.



وقال المرصد في تقريره الشهري الصادر اليوم السبت، إن 14 من أصل 63 إشاعة سجلت الشهر الماضي جرى نفيها مقارنة ب21 إشاعة نفيت خلال حزيران الماضي.



وبحسب التقرير جاءت الإشاعات السياسية في الشهر الماضي بالمرتبة الأولى بـ 20 إشاعة بنسبة 31.7 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الاجتماعية بـ 15 بنسبة 23.8 بالمئة، والأمنية بـ13 بنسبة 20.6 بالمئة، ثم الاقتصادية بـ 10 بنسبة 15.9بالمئة، وإشاعات الشأن العام بـ3 بنسبة 4.8 بالمئة، وأخيرا المجال الصحي بإشاعتين بنسبة 3.2 بالمئة.



وأشار التقرير إلى أن 47 من الإشاعات المسجلة خلال الشهر الماضي بنسبة 75 بالمئة كان مصدرها داخليا، و16 إشاعة منها كان مصدرها خارجيا بنسبة 25 بالمئة.



وبين التقرير أن 56 إشاعة، بنسبة 89 بالمئة، كان مصدرها وسائل تواصل اجتماعي، بينما 7 إشاعات بنسبة 11 بالمئة كان مصدرها وسائل إعلام.



وأوضح التقرير أن الإشاعات السياسية قفزت من المرتبة الخامسة وقبل الأخيرة في حزيران، إلى الأولى في تموز، مسجلة زيادة بمقدار 13 إشاعة، تناولت في عدد منها مسألة الانتخابات النيابية والأحزاب وقوائم المترشحين.



ولفت إلى أن الإشاعات الأمنية تراجعت من المرتبة الأولى في حزيران إلى الثالثة وأن عدد الإشاعات الأمنية في الأشهر المتعاقبة مع تطور الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، حيث يبدو جليا انتقال الإشاعات الأمنية في الأشهر الأكثر سخونة إلى الصدارة.