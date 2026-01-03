مرصد أكيد: تسجيل 93 إشاعة في كانون الأول الماضي

الوكيل الإخباري- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، خلال الشهر الماضي 93 إشاعة، انتشرت بين الجمهور عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي.

وقال المرصد، في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم السبت، إن 17 إشاعة جرى نفيها خلال كانون الأول الماضي، مقابل 15 إشاعة في تشرين الثاني الماضي.



وبين أن شهر كانون الأول انقسم، من حيث انتشار الإشاعات، إلى مرحلتين؛ الأولى تزامنت مع بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 من الشهر، والثانية بعد انتهاء البطولة، مشيرا إلى أن متابعة الجمهور الأردني لمباريات كأس العرب وإنجازات المنتخب الوطني أشغلتهم عن متابعة بعض القضايا التي من شأنها إثارة الإشاعات عادة.



وأوضح أن المرحلة الأولى سجلت 26 إشاعة شكلت ما نسبته 28 بالمئة من مجموع إشاعات الشهر، فيما سجلت المرحلة الثانية 67 إشاعة شكلت 72 بالمئة من مجموع إشاعات الشهر.



وأضاف أن الإشاعات في المجال الأمني سجلت خلال الشهر الماضي 36 إشاعة بنسبة 39 بالمئة، يليها إشاعات المجال الاقتصادي بـ 26 إشاعة بنسبة 28 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية بـ 12 إشاعة بنسبة 13 بالمئة، وإشاعات الشأن العام بـ 11 إشاعة بنسبة 12 بالمئة، والإشاعات السياسية بـ 8 إشاعات بنسبة 8 بالمئة، فيما لم يسجل أي إشاعة في المجال الصحي.



وبين أن 86 إشاعة من إشاعات كانون الأول كانت مصادرها داخلية، بنسبة بلغت 92 بالمئة، مقابل 7 إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 8 بالمئة.