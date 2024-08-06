مرصد الزلازل الأردني يرصد زلزالين على شاطئ حيفا

الوكيل الإخباري- قال مرصد الزلازل الأردني إنه تم تسجيل زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء الموافق في الساعة 8:27:55 مساء بتوقيت الأردن على شاطئ حيفا.

وأضاف المرصد أن الزلزال وقع على الاحداثيات 32.5728 خط عرض و34.8166 خط طول، فيما تم رصد زلزال آخر على شاطئ حيفا بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، في الساعة 08:54:33 مساء بتوقيت الأردن شاطئ حيفا على الاحداثيات 32.6069 خط عرض و34.8364 خط طول.

وأوضح أن سكان الأردن لم يشعروا بوقوع الزلزالين.