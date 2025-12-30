مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر مقابل السواحل السورية

وصرح مدير المرصد غسان سويدان أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت الزلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن مركز الهزة وقع في منطقة إقليمية مقابل شواطئ مدينة اللاذقية السورية ويبعد عن العاصمة نحو 380 كم.
