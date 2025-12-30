الثلاثاء 2025-12-30 08:31 م

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر مقابل السواحل السورية

الثلاثاء، 30-12-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني عن تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت العاصمة عمان.

وصرح مدير المرصد غسان سويدان أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت الزلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن مركز الهزة وقع في منطقة إقليمية مقابل شواطئ مدينة اللاذقية السورية ويبعد عن العاصمة نحو 380 كم.

 
 


