مرصد الزلازل الأردني يسجّل 106 زلازل محلية و618 زلزالًا إقليميًا خلال عام 2025

الوكيل الإخباري-   سجّل مرصد الزلازل الأردني خلال عام 2025 ما مجموعه (1316) حدثًا زلزاليًا، توزعت بين (106) زلازل محلية، و (618) زلزالًا إقليميًا، و (592) زلزالًا بعيدًا.اضافة اعلان


وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان إن الزلازل المحلية تركزت في البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، وبقوى تراوحت بين (1.0–4.2) درجة على مقياس ريختر، فيما تركزت الزلازل الإقليمية في تركيا، اليونان، قبرص، البحر المتوسط وإيران بقوى بين (2.1–6.2) ريختر.

وأضاف سويدان أن غالبية الزلازل البعيدة تركزت في المحيط الهادي، المحيط الهندي، اليابان، كامتشاتكا وإندونيسيا بقوى تراوحت بين (4.2–8.7) ريختر.

و بيّن سويدان أن عدد الزلازل المحلية توزعت على النحو الآتي: (49) زلزالًا في وادي الأردن والكرمل وطبريا والمناطق الحدودية المجاورة بقوى بين (1.5–3.4) ريختر، و (22) زلزالًا في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة بقوى بين (1.6–4.2) ريختر، و (19) زلزالًا في البحر الميت بقوى بين (1.0–2.5) ريختر، و (13) زلزالًا في وادي عربة بقوى بين (1.1–2.6) ريختر، إضافة إلى (3) زلازل في منطقة فالق السرحان ورويشد بقوى بين (1.7–2.2) ريختر.

ويضم مرصد الزلازل الأردني 23 محطة رصد زلزالي موزعة في مختلف أنحاء المملكة وتشمل 20 محطة أردنية يتم نقل بياناتها عبر خدمة (GPRS)، إضافة إلى محطتين تابعتين للمعهد الجيوفيزيائي الألماني (محطة حمرة الصحن/ السلط ومحطة غور الحديثة)، ومحطة واحدة تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تقع في منطقة الأصفر شرق الصفاوي، ما يعزز دقة الرصد والاستجابة السريعة للنشاط الزلزالي.
 
 


