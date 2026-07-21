الثلاثاء 2026-07-21 12:06 م

مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز
زلزال
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 454 زلزالاً خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 49 زلزالاً محلياً، و235 زلزالاً إقليمياً، و170 زلزالاً بعيداً.

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وتراوحت قوة الزلازل المحلية وفق تقرير المرصد النصف سنوي الصادر عن الوزارة بين (1.4 و4.5) درجة على مقياس ريختر، وتركزت في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، فيما تراوحت قوة الزلازل الإقليمية بين (2.2 و5.8) درجة، والبعيدة بين (4 و7.8) درجة.


وأكدت الوزارة أن مرصد الزلازل الأردني يعمل على مدار الساعة من خلال شبكة تضم 23 محطة رصد زلزالي رئيسية لرصد الحركات الزلزالية القوية والضعيفة، حيث يتم استقبال وتحليل البيانات الزلزالية وتحديد وقت وموقع وقوة وعمق الزلازل، وإصدار التقارير الفورية للجهات المعنية.

 
 


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