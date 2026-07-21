مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 454 زلزالاً خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 49 زلزالاً محلياً، و235 زلزالاً إقليمياً، و170 زلزالاً بعيداً.

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وتراوحت قوة الزلازل المحلية وفق تقرير المرصد النصف سنوي الصادر عن الوزارة بين (1.4 و4.5) درجة على مقياس ريختر، وتركزت في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، فيما تراوحت قوة الزلازل الإقليمية بين (2.2 و5.8) درجة، والبعيدة بين (4 و7.8) درجة.