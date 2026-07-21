مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026

وأكدت الوزارة أن مرصد الزلازل الأردني يعمل على مدار الساعة من خلال شبكة تضم 23 محطة رصد زلزالي رئيسية لرصد الحركات الزلزالية القوية والضعيفة، حيث يتم استقبال وتحليل البيانات الزلزالية وتحديد وقت وموقع وقوة وعمق الزلازل، وإصدار التقارير الفورية للجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
-
المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب
-
مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة
-
وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول
-
سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
-
وزير الصناعة يبحث في واشنطن فتح آفاق جديدة أمام قطاع الألبسة الأردني
-
القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات