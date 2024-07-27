مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - - أكد مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، أنه تم رصد زلزال فجر اليوم السبت جنوب مدينة جدة السعودية بقوة 4.7 ريحتر.





وقال سويدان في توضيح لموقع الوكيل الاخباري إن مركز الهزة الأرضية في منطقة البحر الأحمر وهي بعيدة عن الأردن ولا تأثير لها.