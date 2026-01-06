مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أن كوادر المرصد متواجدة داخل المرصد ولم يتم تسجيل أي حدث زلزالي أو تفجير حتى اللحظة.

وأوضح سويدان أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سماع أصوات انفجارات في محافظة إربد غير صحيح، مشيرًا إلى أن أجهزة الرصد لم تسجل أي نشاط غير طبيعي.