مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد

وأوضح سويدان أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سماع أصوات انفجارات في محافظة إربد غير صحيح، مشيرًا إلى أن أجهزة الرصد لم تسجل أي نشاط غير طبيعي.
وجاءت تصريحات سويدان ردًا على استفسارات موقع الوكيل الإخباري، بعد تداول ناشطين معلومات عن سماع دوي أصوات في المحافظة، مؤكدًا استمرار المرصد بمتابعة الأوضاع على مدار الساعة.
