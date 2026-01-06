الثلاثاء 2026-01-06 12:27 م

مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز
الثلاثاء، 06-01-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكد مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أن كوادر المرصد متواجدة داخل المرصد ولم يتم تسجيل أي حدث زلزالي أو تفجير حتى اللحظة.

وأوضح سويدان أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سماع أصوات انفجارات في محافظة إربد غير صحيح، مشيرًا إلى أن أجهزة الرصد لم تسجل أي نشاط غير طبيعي.


وجاءت تصريحات سويدان ردًا على استفسارات موقع الوكيل الإخباري، بعد تداول ناشطين معلومات عن سماع دوي أصوات في المحافظة، مؤكدًا استمرار المرصد بمتابعة الأوضاع على مدار الساعة.

 
 


