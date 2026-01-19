مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

الوكيل الإخباري - كشف مرصد الزلازل الأردني عن رصد هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في بحيرة طبريا.

وقال المرصد، اليوم الاثنين، إنه تم رصد الهزة الأرضية عند الساعة 4:40 بتوقيت عمّان على عمق 10 كم.